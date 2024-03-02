疏於監督國有地被占用 花蓮地政處長遭休職1年半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮縣府地政處長吳泰焜任職國產署花蓮辦事處主任期間，監督不周，使近2萬坪國有土地被占用，遭懲戒法院判決休職1年6月確定。花蓮縣府指出，收到判決書後，依規定辦理。

林姓男子2003年向國產署承租玉里鎮高寮南段1019號面積687平方公尺國有土地，卻占用鄰近約6萬5000平方公尺（近2萬坪）國有土地，與人合夥經營休閒農場。

2017年民眾檢舉，經國產署現勘屬實，要求林男恢復原狀還地；監察院也於隔年啟動調查，認定該案造成山林破壞、危害國土保安，並糾正國產署。

監察委員調查期間，國產署已發文要求花蓮辦事處就占用、租約案做提報，不料花蓮辦事處仍啟動本件換約續租。

判決書指出，財政部移送提及，吳泰焜對於此換約續租，怠於執行職務的違失行為，任由林男以承租687平方公尺的小面積國有基地作為掩飾，進而擴占毗鄰大面積國有土地，使社會大眾誤以爲政府機關放任違法占用，損害政府信譽。

2022年懲戒法院判決吳泰焜休職1年6月，吳泰焜不服上訴，主張自己是11職等，財政部無權逕行移付懲戒，應送請監察院彈劾，全案不符移送程序。

懲戒法院二審認為，2018年案發時吳泰焜為薦任第9職等花蓮辦事處主任，財政部確有權移送，且一審判休職1年6個月，責懲相當，並無判決理由不備、濫用權限、違反比例原則等事，2月29日駁回上訴，吳泰焜確定休職。

花蓮縣府今天指出，待收到判決通知書後，會依規定辦理。（編輯：林恕暉）1130302