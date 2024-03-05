自由車環台賽浪漫台3線站 苗栗6日警力預演

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）2024國際自由車環台公路大賽10日至14日舉辦，其中浪漫台3線站12日將登場，苗栗縣警察局明天上午8時至下午2時將辦理預演，動員250名警力分區管制競賽路線。

苗栗縣警察局交通隊今天發布新聞稿指出，國際自由車環台公路大賽浪漫台3線站預計12日登場，路線由新竹縣新埔鎮枋寮褒忠亭義民廟出發，經由苗18線進入苗栗縣，左轉行駛台3線、左轉縣道124乙線、右轉縣道124線、左轉台3線、右轉苗26線（錫隘隧道）、右轉苗26-2線、左轉縣道119甲線、左轉台6線（汶水老街）、右轉台3線南下，最後由卓蘭大橋與台中市交接。

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交通隊表示，為使賽事活動順利執行並維護選手與民眾用路安全，將於明天上午8時至下午2時辦理預演，共動用250名警力分區管制競賽路線，由於競賽路線須完全淨空，將採取最嚴格管制人、車，屆時用路人倘有使用必要，建議提前改道或耐心等待預演結束，始得開放通行。

此外，縣府文化觀光局說，12日賽事登場當天，苗栗段沿線預計上午11時至下午2許，採階段性採交通管制，請用路人配合；另在重要路口都將懸掛競賽指示方向牌及告示牌，沿途主辦大會派機巡引導人員協助警察彈性控制交通，以大會準備之旗幟引導選手方向及注意路口。（編輯：方沛清）1130305