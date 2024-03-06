檢察官劉承武控住戶爆料違反個資法 敗訴確定

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）曾被爆料違規當主委還咆哮住戶的檢察官劉承武，以社區許姓住戶提供資料給記者報導涉違反個資法等提起刑事自訴，一、二審判決無罪，最高法院日前駁回上訴，許姓住戶無罪確定。

劉承武提告主張，民國109年7月14日許姓住戶在社區管委會會議上擅自錄影，經他4度制止仍繼續錄影，涉不法蒐集管委會開會影像，又未經他同意即將相關影像加以節錄、刪除，連同他的職業等個資提供某週刊記者。

他主張，週刊記者引用這些影像作成報導，且許男提供的內容未加遮蔽他的影像，經週刊製成網路新聞影像報導，涉不法處理及利用，足生損害於他的權益，許姓住戶相關行為涉違反個人資料保護法及強制罪。

一審的台北地方法院認為，許姓住戶公布劉承武的影像、個資給媒體，目的是為指出劉承武處理公共事務的妥適性，引起輿論重視，以保障社區住戶權益，這是為增進公共利益所必要，實際未做其他不當利用，在必要範圍內利用劉承武個資，沒有違法。

北院指出，許姓住戶蒐集、處理及利用劉承武的個資行為，目的在留存公共事務的討論過程，並促使媒體關注，以增進社區的公共利益，沒有損害劉承武隱私及人格權的意圖，判許男無罪。

劉承武不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審仍維持一審判決，強制罪部分，不得上訴確定；個資法部分，劉承武提起上訴受刑事妥速審判法限制，須指出此判決適用的法令有牴觸憲法、違背司法院解釋或違背判例。

劉承武再上訴三審，最高法院認為，原審判決無違誤，劉承武上訴無理由，日前駁回上訴，許姓住戶無罪確定。（編輯：戴光育）1130306