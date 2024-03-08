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粉專網頁販售白沙屯媽祖聯名商品 警：小心詐騙

2024/3/8 19:19
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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖往北港進香報名人數已突破16萬人，網路出現臉書粉絲專頁或一頁式廣告販售相關聯名商品，但網頁聯絡資訊卻是不實冒用，警方提醒，小心遭詐騙。

白沙屯媽祖婆網站、白沙屯網路電視台創辦人駱調彬今天表示，近期網路上出現一頁式廣告網路詐騙，內容主要販售白沙屯媽祖聯名石墨烯腰夾等產品，賣的價格非常低，引起消費者注意。

駱調彬指出，他接到不少信徒、消費者電話詢問「為何賣得這麼便宜？」一頭霧水，親自上網查看，發現臉書粉絲專頁「媽祖賜福 保庇護佑」上刊登的地址、電話都是白沙屯媽祖婆網路電視台辦公室的資料，卻遭不肖人士盜用，該粉專以連結一頁式廣告販售白沙屯媽祖聯名商品，信徒、消費者若信以為真，恐怕受騙上當。

駱調彬強調，白沙屯媽祖婆網站是公益、自發性組織，成員均為義工，不會在網路上販售任何商品，他必須出面澄清，廣為周知，提醒民眾切勿受騙。

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苗栗縣警察局通霄分局副分局長郭朝文表示，已接獲舉報，有不肖人士以一頁式網頁，販賣白沙屯媽祖聯名商品，但網頁所使用的地址、電話及商品均為不實冒用，經警方主動向商品源、網頁登載地址與電話使用單位求證，並未刊登臉書粉絲專頁及一頁式廣告，疑有詐騙可能。

警方提醒，網路購物陷阱多，宜小心求證，多方了解欲購買的商品來源及價格，或至實體店面選購，避免受騙。（編輯：張銘坤）1130308

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