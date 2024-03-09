利用臉書二手商品社團詐騙60餘人 警逮1男子送辦

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（中央社記者劉建邦台北9日電）蘇姓男子在臉書二手商品社團私訊網友，謊稱有8成新、低價的單眼相機等物，透過網購詐騙被害人，得手約新台幣120萬元。警方循線在北市網咖逮人到案送辦。

台北市刑警大隊今天發布新聞資料表示，調閱165反詐騙資料庫數據分析，有民眾近期在臉書Facebook二手商品社團買相機、球鞋、3C用品等物，遭匿名帳號以私訊詳談交易細節為由詐騙，交由科技犯罪偵查隊續辦，查出詐欺前科27歲蘇姓男子涉重嫌。

市刑大科偵隊隊長闕育任說，無業蘇男先在臉書二手商品社團張貼販售二手商品，以高價單眼數位相機居多，蘇男向被害人稱持有商品皆為8成新、低價且數量不多，若須購買要先匯款。

許多被害人因被話術誘騙，匯出購買商品費用，蘇男再以未拿到貨品、生病等為由推託，若被害人要求退款，蘇男就告知另名被害人把贓款匯至要求退款的民眾帳戶內，設局成為三方詐騙。

警方查出，蘇男從去年6月犯案至今年1月間，受騙約60人，手法以假意兜售高價單眼相機居多，其中有被害人為購買比原價約10萬元還低的單眼相機，匯款4萬5000元後才知遇詐騙。

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警方說，蘇男得手後，會把詐騙款項拿去購買運動彩券，並向熟識彩券行員工供稱，因之後要購買大批彩券盼可提供帳戶，會以匯款方式買彩券，導致彩券行員工帳戶被列為警示帳戶。

北市刑大掌握線索多月，掌握蘇男曾藏匿在各地網咖規避查緝，1月下旬鎖定躲在台北市松山區某網咖，循線逮人送辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1130309