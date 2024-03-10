國道2號路肩機車雙載狂飆 公路警局將舉發開罰

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）網路近日流傳1段機車雙載違規闖入國道2號沿著路肩高速行駛影片，國道公路警察局今天表示，將調閱相關資料並依具體違規事實舉發，依法可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

有民眾上傳影片到網路上指稱，8日發現1輛機車雙載違規闖入國道2號，在西向往南桃園交流道方向沿著路肩高速狂飆，行車速度比在主線上大排長龍的車陣還快。影片曝光後，引發網友議論。

國道公路警察局第六公路警察大隊龍潭分隊長陳裕霖接受媒體聯訪表示，經檢視影片內容，這輛機車是從國道2號西向大湳往南桃園路段行駛，目前尚未接獲相關報案紀錄，也沒人檢舉違規，將調閱相關資料並依具體違規事實舉發交通違規。

陳裕霖指出，機車若違規行駛國道，依據道路交通管理處罰條例規定，可處3000元以上、6000元以下罰鍰；若機車騎士誤上國道，應立即停靠路肩，騎士前往護欄外等安全處所，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助。

他表示，機車駕駛若使用導航，應注意設定為機車模式，並應依標誌標線指示行駛。（編輯：戴光育）1130310