PTT留言斬首總統 刑事局查獲新北男子涉案送辦

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）有網友在總統大選前夕於批踢踢實業坊（PTT）八卦版留言「0113斬首蔡英文刻不容緩」等圖文，刑事局查獲新北市1名鄧姓男子涉案，依法送辦。

警政署刑事局今天發布破案新聞稿表示，有網友於1月12日上午7時許以Z開頭帳號在批踢踢實業坊（PTT）八卦版留言「0113斬首蔡英文刻不容緩」等圖文，恐嚇言論造成社會紛擾不安，科技犯罪防制中心立即組成專案小組並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

警方透過資料分析發現，此案犯嫌是透過境外網際網路協定位址（IP）及虛擬私人網路（VPN）發文，藉以躲避警方追查，經層層剝絲抽繭後，專案小組鎖定新北市鄧姓男子（26歲）涉有重嫌。據了解，目前待業中的鄧男為資訊碩士。

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專案小組通知鄧男於2月29日到案說明，他供稱，並無恐嚇之意，僅就個人政治意向發表言論。警詢後，鄧男涉違反刑法有恐嚇危害安全罪之虞送新北檢偵辦。

刑事局提醒，憲法明文保障言論自由為人民基本權利，但絕不容許以言論自由為名、行破壞社會秩序之實，民眾若在網路上非法亂留言，凡走過必留下痕跡，對於躲藏在網路鍵盤後面的犯罪者，必定依法嚴辦，有心人士切勿以身試法。（編輯：戴光育）1130312