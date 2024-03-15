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盤查可疑車遭衝撞 南投警開10槍犯嫌棄車逃逸

2024/3/15 12:20
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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投縣警局保安隊員警昨天深夜在南崗工業區巡邏，一輛休旅車形跡可疑上前盤查，犯嫌駕車拒檢甚至加速衝撞，員警情急下開10槍，犯嫌仍逃逸，警方已尋獲車輛，續追駕駛人。

南投縣警察局保安警察隊員警昨天深夜11時許在南投市南崗工業區巡邏，發現白色休旅車行駛沒開大燈、形跡可疑，員警欲盤查時，對方不配合受檢還按喇叭挑釁後逃逸，員警尾隨過程，這輛休旅車還加速衝撞，員警見情況急迫開槍制止未果，犯嫌駕車逃逸後棄置車輛，警方已尋獲休旅車，持續查緝駕駛人身分。

南投縣警察局今天說明，保安隊員警在南投市自強一路依法攔查，員警研判車內駕駛恐有犯罪意圖，於是在周邊搜尋，數分鐘後又遇到這輛車，員警立即通報勤指中心調度警網協助攔截，並開啟警示燈、警鳴器尾隨。

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警方指出，休旅車駛進一處無尾巷，員警下車示意駕駛停車受檢，但犯嫌無視員警安全加速衝撞，員警隨即依法對輪胎等處開槍制止但仍被逃逸，所幸2名員警未受傷，後續在市區發現犯嫌棄置車輛，現場蒐證發現10枚彈殼，休旅車前車牌、保險桿等處共4處彈孔，右後車輪爆胎，初步檢視車內未發現明顯血跡。

警方循線掌握黃姓車主，車主表示此車是權利車，不清楚誰是駕駛人；縣警局表示，員警依法執行公務，遇犯嫌強暴脅迫情況依警械使用條例合法大膽用槍，堅定支持員警，已組成專案小組依妨害公務罪嫌報請南投地方檢察署指揮偵辦，積極追緝犯嫌。（編輯：郭諭儒）1130315

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