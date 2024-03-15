咖啡廳常客翁坐整天 店員察覺有異報案已死亡

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市73歲徐姓男子昨天上午前往常去的一家咖啡廳，坐在騎樓椅子上休息，至晚間10時許被店員發現無任何反應，通報警消人員到場檢查已明顯死亡，初判無外力介入，死因待釐清。

台南市政府消防局昨晚10時許獲報，指稱在中西區一家咖啡廳騎樓，有名男子坐在椅子上，長久未起身且無任何反應，救護人員到場查看後，發現男子無呼吸、心跳，已明顯死亡未送醫。

台南市政府警察局第二分局提供資料指出，初步調查發現死者為73歲徐姓男子，徐男在昨天上午10時30分左右自行騎機車前往咖啡廳，坐在店家騎樓椅子上休息，店員於晚間10時許發現徐男以同一姿勢乘坐於椅子上，未起身活動亦無任何反應，打電話通報消防局救護人員到場檢查。

警方指出，徐男平日獨居，據店員說法，徐男經常到店前騎樓椅子上，一坐就是一整天，因此昨天也未特別留意，直到晚間查覺有異才打電話報案，經調閱監視器畫面，初步研判無外力介入，死因尚無法確認，已聯繫家屬辦理司法相驗事宜。

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台南市政府社會局人員告訴中央社記者，此個案並非台南市列冊獨居長者，因早年多在國外生活，後來長期寄宿友人家中，去年社會局曾協助連結提供平價旅館、救助金及物資等資源，後因個案無意願再接受服務而結案。

社會局指出，個案曾於11日晚間因身體不適，由警方協助送至醫院急診，但因個人無治療意願，於12日自行離院，社會局接獲通報後已與個案家屬取得聯繫，將協助家屬處理喪葬事宜，並視家屬需要提供其他協助。（編輯：黃世雅）1130315