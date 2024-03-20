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高雄廢棄物掩埋場火警飄異味 環保局開罰

2024/3/20 11:48（3/20 12:41 更新）
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高雄市岡山區華崗路廢棄物掩埋場19日發生火警，消防局歷時8小時撲滅。市府環保局依燃燒廢棄物產生異味跟粒狀物，要求戴姓承租人限期清除，也將依空污跟廢清法開罰。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月20日
高雄市岡山區華崗路廢棄物掩埋場19日發生火警，消防局歷時8小時撲滅。市府環保局依燃燒廢棄物產生異味跟粒狀物，要求戴姓承租人限期清除，也將依空污跟廢清法開罰。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月20日
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（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄岡山華岡路廢棄物掩埋場昨天發生火警，消防局歷時8小時撲滅。環保局依燃燒廢棄物產生異味跟粒狀物，除要求戴姓承租人限期清除，也依空污跟廢清法開罰。

高雄市政府消防局昨天晚間近7時獲報岡山區華崗路一處廢棄物掩埋場發生火警，出動15車25人搶救，火勢不斷竄燒，花費8小時多才完全撲滅。

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環保局派員到場稽查，確認起火地點為戴姓承租人棄置廢樹枝及營建混合物，因管理及貯存不當發生火災，致產生異味及粒狀物，將依違反空污法32條規定，裁處新台幣10萬元至500萬元罰鍰、另依違反廢清法36條規定，裁處6萬元至1000萬元罰鍰，並要求行為人限期清除廢棄物。

環保局今天發布新聞稿指出，火警當時因北風導引，污染物及異味可能往南方向傳遞，市府出動空污小組監測，也同步發布空品預警，請民眾做好防護。（編輯：郭諭儒）1130320

#高雄市政府消防局
#環保局
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