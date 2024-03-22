丟包運送市價逾10億毒品被發現 3人遭澎檢起訴

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（中央社澎湖縣22日電）毒梟異想天開利用總統大選期間，接運985公斤、市價逾10億元的愷他命，丟包在彰化大城鄉外海待人接運，卻遭民眾發現，經追查偵破，澎檢今天起訴鍾姓、鄭姓男子及印尼漁工「阿林」。

澎湖地檢署起訴書指出，鍾姓男子受人委託尋找船長，自海外運輸第三級毒品愷他命到台灣，遂與鄭姓友人共謀以新台幣1500萬元代價，並由鄭先行取得前金140萬元。

趁執法機關忙於總統立委選舉，鄭男和其僱用的印尼漁工「阿林」1月12日晚間6時許駕駛漁船，自澎湖白沙鳥嶼出海前往七美外海，接運市價逾10億元愷他命39袋985公斤後，駛往彰化縣大城鄉外海。

總統大選投票日當晚5時許，將毒品綁上浮球、警示燈等後，拋入海中，待其他毒梟前來接運，駕船返回澎湖縣白沙鄉鳥嶼。

有民眾在彰化縣大城鄉外海，發現不明包裹擱淺在海岸報警處理。由於攔截查獲大量毒品，澎湖地檢署檢察官指揮海巡署偵防分署查緝隊、澎湖和高雄查緝隊等組成專案小組追查。

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1月17日到鄭男住處和漁船搜索，扣得漁船、浮球、警示燈、現金14萬2000元等，並聲請法院扣押鄭男匯給弟弟銀行帳戶內犯罪所得100萬元，且向法院聲請羈押禁見獲准。

經向上溯源，查得鍾男涉嫌，2月7日在高雄小港機場逮捕鍾男到案，向法院聲請羈押禁見獲准。全案經偵查終結，今天依毒品危害防制條例及懲治走私條例，將鄭姓、鍾姓與「阿林」3人提起公訴。（編輯：郭諭儒）1130322