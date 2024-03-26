周玉蔻指黃國昌硬上女學生挨告 一審4/25宣判

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（中央社記者劉世怡台北26日電）民眾黨立委黃國昌不滿媒體人周玉蔻在網路指稱他「教室硬上女學生」等語涉惡意捏造，提告求償100萬元及須刊登判決。台北地院今天開庭，確認調解破局。法官諭知4月25日宣判。

周玉蔻於民國112年6月間在臉書（Facebook）貼文指稱，「黃國昌…當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生」等語。

黃國昌不滿周玉蔻言論，向台北地方法院提起民事訴訟，向周玉蔻求償新台幣100萬元，且移除污衊言論及須刊登判決。

法官先前詢問雙方調解可能，周女表示願意，會提出方案。北院今天開庭，周女出庭提出聲明書，內容說明臉書貼文原因等。黃國昌未出庭，他的委任律師表示，聲明書並未道歉，雙方調解確認破局。

黃國昌委任律師指出，周女言論明顯指涉有刑事犯罪，言論與事實不符，不受新聞自由或言論自由保障；黃國昌多年前參選時，曾遭對手陣營指摘師生戀，黃國昌當時回應是在女方畢業後才交往，周女明顯未盡查證，為惡意捏造。

周女及其委任律師主張，當時臉書貼文的時空背景為民眾黨主席柯文哲參加「館長」陳之漢直播專訪，當時談論司法改革議題時提及「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了」，因此貼文言論是針對黃國昌可能是法務部長的潛在人選，談及他的過往經歷等，此涉及社會公益，應屬可受公評事項。

周女及其委任律師指出，「教室」及「硬上」是要表明師生上下的從屬關係。（編輯：戴光育）1130326