苗栗苑裡西勢里長遭控買票 二審判當選無效確定

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（中央社記者蘇木春台中26日電）苗栗縣苑裡鎮西勢里里長吳政龍，遭控選舉時向選民買票，經對手提起當選無效之訴，法院一審判當選有效，經上訴台中高分院，二審認定吳政龍有買票事實，今天改判當選無效，全案確定。

依據檢方的起訴書指出，吳政龍、羅美齡均為民國111年11月26日舉行的苗栗縣苑裡鎮西勢里第22屆里長選舉候選人，選舉結果由吳政龍當選里長。

吳政龍於競選期間為求勝選，由吳政龍或吳政龍的競選團隊人員，授意王女對選舉區不特定選民買票。王女則於111年11月21日，以1票新台幣500元的對價，交付3500元予林女，要求林女對多名選民行賄買票。

刑事部分，王女、林女等人的賄選行為，經刑事判決有罪確定。

民事部分，由落選人羅美齡向吳政龍提起當選無效之訴，苗栗地院審理時，吳政龍否認買票，並指出刑事部分他獲得不起訴，且王女供述取得賄款來自「蔡大哥」，此蔡大哥是否確有其人或僅為幽靈抗辯，均非無疑，他並無授意王女等人的賄選行為。一審宣判駁回原告之訴、吳政龍當選有效。

全案經上訴台灣高等法院台中分院審理，合議庭查出，綜據林女在刑案警詢、偵查中及在原審證述，足認王女有向林女表明為吳政龍交付賄選資金的事實。

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合議庭認為，王女在刑案偵查中雖供稱，是1名蔡大哥給的賄款，且與蔡大哥偶爾有見過面等語，但在一審審理時則改稱沒有看過蔡大哥的面貌，指認不出蔡大哥是誰等語，前後陳述不一，顯為避重就輕之詞，不足採信。

合議庭認定，羅美齡主張王女等人行賄行為，應在吳政龍共同參與、授意或同意等不違背本意下而為，可以採信。今天二審宣判原判決廢棄，改判吳政龍當選無效，全案已確定，不得再上訴。（編輯：謝雅竹）1130326