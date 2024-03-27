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女騎士遭路樹壓死家屬提國賠 竹市：交檢方釐清權責

2024/3/27 15:32
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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）一名女子日前騎車經過新竹市大學路51巷遭路樹壓倒送醫不治，家屬提國賠。竹市府表示，該路段屬高公局，已將相關資料給檢方，若認定路樹屬市府權責，將處理後續賠償事宜。

新竹市大學路是前往新竹科學園區重要道路之一，大學路51巷本月19日有路樹倒塌，造成1名騎車行經的女騎士遭壓傷，送醫急救多日不治。

對此，新竹市政府透過文字回應，事發地點為高速公路用地，管理單位為交通部高速公路局，高架公路下方道路非新竹市府權責，而邊坡上植物非景觀設施及植栽，其養護管理責任屬高公局。

竹市府城市行銷處長嚴翊琦向中央社記者表示，案發當天即前往醫院探視並陪同家屬，後續新竹市長高虹安也有前往慰問，目前已將相關資料交由新竹地檢署釐清，若該路段路樹為市府權責，將進行後續賠償事宜，但若為高公局權責，也會協助家屬請求賠償。

1名網友昨天在臉書（Facebook）發文指出，老百姓繳了稅，要一條平安的路很難嗎？經向新竹市政府與高速公路局反映卻是互踢皮球，「難道我們老百姓只能自艾嗎？」目前申請國賠中。

民進黨新竹市議員劉彥伶向中央社記者表示，該道路雖為高公局權責，但大學路51巷當初由新竹市府拓寬，竹市府應有相關責任。

綠黨新竹市議員劉崇顯向中央社記者表示，悲劇既然已經發生，市府現階段該做的應是給予家屬實質幫助支持，而不是先撇清權責。（編輯：李錫璋）1130327

#高公局
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#新竹市府
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