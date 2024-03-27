前那瑪夏區長索賄近2000萬 高分院改判15年10月

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（中央社記者張已亷高雄27日電）無黨籍高雄那瑪夏前區長吳牧群（原名：白樣・伊斯理鍛）任期間，向廠商索賄近新台幣2000萬元，一審遭貪污等5罪，判18年徒刑；高雄高分院今天二審改判15年10月徒刑，可上訴。

台灣高等法院高雄分院今天發布新聞稿指出，吳男涉紐西蘭考察索賄案，雖有尹姓包商指證，但檢方欠缺補強證據，不能證明吳男犯罪，合議庭審後撤銷原審，改判吳男此案無罪。

另外，吳牧群於民國107年當選第3屆那瑪夏區長後，在就職前以60萬元代價，答應陳姓包商不終止「107至108年度那瑪夏區委託工程技術服務案」契約，並於就任區長後，先透過陳姓包商向董姓、林姓包商借款880萬元，吳男因無力償還借款，乃自董、林2人尚未結算或後續承攬工程收取回扣抵償債務，另外，再透過陳姓包商向李姓包商收取回扣110萬8000元、自吳姓包商收受賄賂23萬元。

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吳牧群先後5次自陳姓包商拿取回扣及賄賂，金額至少1034萬7400元，而抵償債務則有690萬6820元，不法所得共計1725萬4220元。

高雄高分院表示，吳牧群雖否認上述犯罪，但經陳姓包商指證、加上廠商、相關證人證述，再參酌吳男供述及相關文書證據等事證，合議庭認一審原判用法無違誤，再扣除無罪部分，改判吳男15年10月徒刑，褫奪公權6年，可上訴。（編輯：林恕暉）1130327