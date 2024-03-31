高雄瑪莎拉蒂左轉改直行 後車減速釀5車追撞

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（中央社記者張已亷高雄31日電）王姓男子今天凌晨駕駛瑪莎拉蒂行經高雄市中華三路、光復一街路口，發現無法左轉改直行，後方駕駛見狀減速，意外造成5車追撞、1人輕傷，肇責待警方釐清。

高雄市政府警察局新興分局發布訊息指出，28歲王姓男子今天凌晨2時20分許駕駛瑪莎拉蒂沿中華三路北上行駛，準備左轉進入光復一街時，發現路口有禁止左轉號誌，就改持續直行。

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新興分局表示，當時王姓男子駕駛的瑪莎拉蒂後方有4部車輛，前3部車輛駕駛見狀均減速，最後1部由另名34歲王姓男子駕駛的車輛未保持安全車距，追撞前方3輛車，再與對向車道鄭姓男子駕駛的車輛發生碰撞。

新興分局指出，意外造成5輛車受損，34歲王男輕微挫傷，經救護人員協助送往大同醫院救治，事故現場由清潔隊與拖吊車於凌晨4時清除完畢，經酒測無人酒駕，呼籲民眾駕車請保持安全車距，以利當前方車輛有異狀時可即時反應，避免發生碰撞。（編輯：蕭博文）1130331