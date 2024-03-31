淘寶買偽造車牌 男子上路3天遭逮判刑3月

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（中央社記者鄭維真彰化31日電）王姓男子自中國淘寶以9000元購買2面偽造車牌，懸掛在名下車輛上路，第3天即遭警方查獲。彰化地院考量王男坦承犯行，依行使偽造特種文書罪判處有期徒刑3月，可易科罰金。

台灣彰化地方法院判決書指出，警方接獲張姓民眾報案指稱名下車牌遭人冒用，導致接獲違規日期為民國112年8月29日起至10月31日間的5張交通違規罰單。

警方今年1月28日查獲王姓男子涉嫌使用偽造車牌，將他移送偵辦，案經彰化地檢署起訴。

彰化地院審理後認定，王男今年1月從中國淘寶網站以新台幣9000元購買2面偽造車牌，同月26日將車牌掛在白色自小客車前後並行駛，28日即遭警方查獲。

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法官考量王男坦承犯行，供稱擔心未繳車貸而車輛遭拖走才掛假車牌，依行使偽造特種文書罪判刑3月，可易科罰金，可上訴。

另方面，承審法官認為，原車牌持有人指王男犯行讓他收到5張罰單，但依罰單所附舉發照片，可見先前使用偽造車牌的車輛均為黑色BMW，違規地點均於屏東縣恆春鎮，與王男使用的白色車輛及生活地點不同，難以認定王男與這5張罰單有關。（編輯：蕭博文）1130331