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雲林爆連續竊盜 虎尾警以車追人逮單車男送辦

2024/4/1 16:43
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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）雲林某肉品公司上月3度遭竊賊光顧，警方掌握犯嫌以腳踏車為交通工具等特徵，虎尾派出所員警昨天巡邏時，發現黃姓男子形跡可疑，經盤查發現黃男腳踏車載著肉品公司失竊物及日前另起報失竊蒜頭，將人逮捕送辦。

雲林縣警察局虎尾分局偵查隊長郭建宏今天表示，某肉品公司上月連續3次遭竊嫌光顧，被偷走電磁爐、推車、筆記型電腦、相機、手機、無線耳機等物，警方獲報後立即成立專案小組偵辦。

專案小組調閱監視器，因犯嫌徒步進入偷竊，使用腳踏車為交通工具，僅掌握犯嫌特徵；此時，又接獲民眾報案，指稱自家種植的蒜頭遭人徒手拔走約100台斤（市價約新台幣4000元）。

專案小組比對犯嫌犯案時交通工具相同，特徵也相似，研判為同一人所為。

郭建宏指出，虎尾派出所員警昨天巡邏時發現，騎腳踏車黃男形跡可疑，車後拖車載了2袋蒜頭，因此上前盤查。

46歲黃男坦承蒜頭是偷來的，部分贓物已變賣換現金；經警方細查，拖車上有肉品公司失竊物品，當場將人逮捕。

警方調查，黃男去年8月甫出獄，居無定所，光上月就犯下4、5起竊案，偷竊物品包括電子產品、農產品，全案依連續竊盜罪嫌移送雲林地檢察署；檢方訊後無保請回。（編輯：陳仁華）1130401

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