4歲遲緩兒燙傷未就醫身亡 父母判刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）台中一對夫妻育有4歲遲緩兒，吹冷氣、上網費用破萬元，忽略對孩子的養育，使孩子因燙傷未就醫身亡。一、二審均各判刑夫妻倆7年6月、7年2月，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，夫妻前後生下3個孩子，丈夫無穩定工作，案發前已失業半年，妻子以領取政府補助維生，未帶次子進行物理治療和尋求醫療協助，也不帶次子出門，消極養育次子，使年齡4歲的次子體重、身高僅相當於1歲多孩童。

夫妻倆於民國107年間離婚，次子由妻子扶養，夫妻仍同住，同年11月17日深夜，次子放熱水泡澡，導致全身體表約30%大面積的二至三度燒燙傷。

妻子未把次子送醫診治，僅於傷口上擦藥及包裹繃帶；翌日丈夫發現次子燙傷，欲打電話送醫，妻子以沒有醫藥費為由制止，並自行幫次子換藥。

107年11月19日凌晨，次子休克、沒有生命跡象，丈夫幫次子做CPR，又因嘔吐物嗆入呼吸道，夫妻倆才趕緊把次子送醫急救，傷重宣告不治。

法院審理時，妻子表示，排不到物理治療課程，小孩也不願意出門，當下不知道小孩燙傷嚴重；丈夫則表示，自己工作忙，不知道小孩沒有做物理治療，他睡醒才知道小孩燙傷，但均未被法官採信。

一審台中地方法院認定，夫妻倆違反對孩子應負的扶養、照護義務，讓孩子陷入生命危險中，以此不作為方式遺棄孩子致死，事證明確，得依兒童及少年福利權益與保障法加重其刑。

一審依妨害未滿16歲之人發育罪、成年人故意對兒童犯為違背法令而遺棄致死罪，各別判處夫妻倆有期徒刑7年6月、7年2月，得易科罰金部分各判刑4月、5月。夫妻倆提起上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。

二審認為，夫妻倆固然履行食宿及一點溫飽責任，但夫妻倆2個月電費1萬多元，把錢拿去繳有線電視、網路費，沉迷於網路世界，卻把小孩長期關在房內，未提供孩子需要的特殊教育和醫療協助。

二審審酌夫妻倆使孩子的成長遠落後於同齡孩子，在孩子因意外面臨生死交關之際，為了節省醫藥費，以為孩子能撐過去，但孩子終究未能撐過去，所生危害甚大，犯後一度企圖卸責，也未全部認罪，仍維持原判。

夫妻倆不服判決，上訴三審，最高法院認為，原審判決調查完備，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1130402