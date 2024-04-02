大甲媽遶境起駕前 中市警方掃黑查獲槍枝毒品

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於5日晚上起駕，台中市警察局今天表示，為確保遶境活動順利進行，自辦掃黑行動專案，查獲治平專案目標等共31人，查扣毒品咖啡包及槍枝等。

大甲媽遶境進香將於5日晚上起駕，為確保遶境活動順利進行，台中市警察局刑事警察大隊指出，期前先針對要前往迎接駕的20組宮廟、陣頭、團體，強力約制告誡，絕不可發生任何搶轎、暴力行為，並於3月26日至4月1日辦理「自辦掃黑行動專案」。

警方指出，這次專案行動查獲治平專案目標4件29人及違反槍砲彈藥刀械管制條例2件2人，共計查扣毒品咖啡包466包、愷他命1包、非制式槍枝2把、子彈44顆、空氣槍3把、瓦斯罐1罐、鐵珠1包、武士刀1把、球棒3支、監視器主機1台、電腦主機1台、手機22支，面額500顆USDT泰達幣800張、現金新台幣31萬餘元等贓證物。

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其中太平分局破獲以39歲許嫌為首的暴力集團，警方表示，案經報請台中地方檢察署指揮偵辦，指揮專案小組兵分多路分別在台中市太平、大雅、大甲、外埔及苗栗縣卓蘭等地區搜索，拘提查緝10人到案，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毒品危害防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

市刑大偵六隊則破獲以32歲黃嫌為首的詐欺集團，警方說，這個集團成立人頭公司從事洗錢，先以假投資詐騙向被害人面交取款或要求被害人轉帳至詐欺人頭帳戶後，再透過虛擬貨幣多次層轉方式躲避警方查緝及隱匿贓款，緝獲黃嫌等10人到案，查扣面額500顆USDT泰達幣800張、現金31萬800元等贓證物，並經法院裁定扣押虛擬錢包985萬5000元，全案依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130402