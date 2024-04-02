「買iPhone給老婆分12期」 高雄警暖心阻詐

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（中央社記者張已亷高雄2日電）高雄市政府警察局臉書粉絲專頁1日發布防詐影片，有民眾要匯款給聲稱要買iPhone的網友，警員勸他「iPhone很貴，買給老婆還分12期」，及時阻止民眾被詐騙，該影片釋出至今已有近30萬次觀看。

從該影片中可見，高雄市政府警察局鹽埕分局五福四路派出所警員張晁維到銀行櫃檯，得知34歲李姓男子要匯款新台幣4萬元給僅見過2次面的網友，他向對方勸說，「iPhone很貴耶，我買給我老婆都考慮很久了，我還分12期」、「我用12、我老婆用15」，而一旁行員也說，「你現在iPhone12就很好用了，我都沒有買」。

李男接受警員和行員1分多鐘說勸過程被後製成影片，4月1日釋出至今獲29萬多次觀看，網友留言大讚「警察很溫柔」、「是真的好老公」、「重點是警察買給老婆很感人」等，並稱張晁維是「國民老公」。

鹽埕分局指出，張晁維民國105年特考班畢業，從警至今6年，他於112年12月12日接獲銀行通報，指李男與暱稱「泰迪熊」女子交往2年，但2人只見過2次面，而該名女子向李男表示想買iPhone15，要求李匯款至指定帳戶，再經行員查詢該帳戶發現有多筆金流進出資料，懷疑是詐騙帳戶，最後幾經勸說成功阻止李男匯款。

張晁維今天接受媒體聯訪時說，「國民老公」稱號太抬舉，「愛老婆是國民應盡義務，疼老婆才會有好生活，當警眷是蠻辛苦的事情，放假就會帶老婆去吃飯，老婆有要求就盡量滿足，而買iPhone15是體諒老婆，送她當作新婚禮物」。（編輯：林恕暉）1130402