前台水技術士索賄逾20萬元 判刑4年2月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）前台水鄧姓技術士（已辭職），涉嫌於工程驗收撥款時刁難業者，藉此陸續索賄共計20萬5000元。二審依不違背職務收賄罪判處鄧男有期徒刑4年2月，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，鄧男時任台灣自來水股份有限公司第11區管理處二水營運所技術士，負責執行二林營運所的發包管線汰換工程等業務。

二林營運所於民國108年至109年間辦理汰換管線採購案時，鄧男涉嫌於工程驗收時刁難、拖延業者的計價及撥款時程，藉此2度向業者暗示索賄新台幣12萬元得逞。

此外，鄧男擔任二林營運所監造期間，涉嫌於111年間以「混凝土的錢」為暗號等，藉此向業者暗示索賄8萬5000元得逞。

一審彰化地方法院認定，鄧男涉犯貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪，事證明確，因繳回犯罪所得，得依貪污罪規定減刑。

一審認為，鄧男利用職權向承包廠商收賄，破壞人民對廉潔政府的信賴，應予非難，審酌鄧男犯坦承犯行、犯罪情節等情狀，判處有期徒刑4年6月，褫奪公權4年，並沒收犯罪所得。

案經鄧男就量刑部分提起上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。二審認為，鄧男於偵查時經檢察官同意，而供出其他被告的犯罪事證，使檢察官得追訴其他被告，適用證人保護法規定減刑，因此改判處4年2月徒刑。

鄧男不服判決，上訴三審，最高法院認為，二審判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1130406