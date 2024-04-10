前汐止市長黃建清圖利判刑6年定讞 檢啟動防逃

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）前台北縣汐止市長黃建清涉及「祭祀公業保儀大夫」案，高院更三審依圖利罪判處黃建清有期徒刑6年，褫奪公權4年，今天最高法院駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

士林地檢署指控，「祭祀公業保儀大夫」因土地徵收有高達新台幣6000多萬元補償費，當地蔡姓男子為領取這些款項，民國96年間找關係請託時任汐止市長黃建清，以不實資料讓蔡男擔任管理人。另外，「祭祀公業仙媽公」也有類似情形，但因法務部調查局介入調查，黃建清等人才收手。

一審的士林地方法院依貪污治罪條例圖利罪等判處黃建清有期徒刑11年；案經上訴，二審的台灣高等法院改以收賄罪等重判黃建清15年徒刑；經上訴，最高法院撤銷發回更審，高院更一審仍依收賄罪等改判處13年徒刑。

經上訴，更二審改認定無證據證明黃建清收賄，且考量此案符合刑事妥速審判法減刑規定，改依圖利罪等判處黃建清6年徒刑，褫奪公權4年；最高法院再度發回更審，高院更三審仍依圖利罪判處黃建清6年徒刑。

案經上訴，最高法院認為，更三審判決無違誤，今天駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。（編輯：戴光育）1130410