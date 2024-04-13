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涉內線交易 台驊控股董事長顏益財500萬交保

2024/4/13 10:10（4/13 11:12 更新）
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台驊控股董事長顏益財。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北13日電）台驊控股董事長顏益財於109年間公司發布重訊前後買賣股票，獲利近200萬元涉內線交易。檢調昨天發動搜索，檢察官複訊後，今天凌晨諭令顏益財500萬元交保，並限制出境、出海。

台北地檢署指出，台驊控股公司許姓董事新台幣200萬元交保，並限制出境、出海；另外5名被告各以10萬元至30萬元不等金額交保；有2人請回。

上市公司、半導體通路商大聯大董事會，於民國109年5月28日決議通過擬公開收購台驊投控普通股5%至20%。台驊控股當天發布重大訊息，公告大聯大宣布收購台驊公司普通股相關事宜。

檢調獲報，顏益財等人涉嫌在重大訊息確定後、未公開前後，透過人頭帳戶買進公司股票等，獲利近200萬元，涉違證券交易法內線交易罪。

北檢昨天指揮法務部調查局台北市調處發動搜索，並約談顏益財等9人到案說明，晚間10時許移送北檢漏夜複訊，訊後於今天凌晨諭令顏益財等7人交保，2人請回。

台驊控股昨天晚間發布重大訊息指出，法務部調查局昨天至公司進行相關調查，公司配合協助調查，公司營運正常，對財務業務無重大影響。（編輯：李錫璋）1130413

#台北地檢署
#顏益財
#北檢
#台驊
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