男子向警討錢未果、派出所內潑灑汽油 遭判刑8月

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）朱姓男子被控前往基隆市南榮派出所索要錢財遭拒後，一手持汽油寶特瓶，一手持打火機進入派出所，潑灑汽油，遭檢察官起訴。法院審理後，依妨害公務執行罪，判處朱男8月徒刑。

基隆地方法院判決書指出，朱男因經濟狀況困窘，去年10月17日晚間8時許，前往基隆市警察局第一分局南榮派出所索要財務資助未果後，向在場員警揚言「我會在這死給你看」。

朱男離開南榮所後，立即前往附近機車行購買汽油裝在寶特瓶，當天晚間9時許，一手持汽油寶特瓶，一手持打火機進入南榮所後，向警員恫嚇稱「這是汽油啦」等語，並旋開寶特瓶蓋晃動瓶身，使得少許汽油灑落在值班台。

警員見狀立即起身握住朱男雙手，欲拿取朱男手中寶特瓶，朱男在掙扎反抗過程中，寶特瓶不慎掉落在地，造成大量汽油潑灑在派出所大門內地面，其餘警員發現後，合力將朱男壓制在地，以現行犯逮捕朱男送辦。

基隆地檢署偵查後，依放火燒毀建築物未遂等罪嫌，起訴朱男，朱男在法院審理時，對於涉犯妨害公務罪、預備犯放火罪認罪，但否認涉犯放火燒毀建築物未遂罪。

法官表示，放火罪「放火」著手與否的判定，應以行為人是否著手燃點目標物，或引火媒介物為斷。朱男潑灑易燃物質，既然尚無點火的火源存在，即非「放火」構成要件行為，僅屬預備階段，且朱男始終沒有點燃手中打火機動作，也無任何跡證，足以證明朱男有點火著手打出火花情形。

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判決書指出，朱男行為同時觸犯妨害公務、預備放火燒毀現有人所在的建築物罪，及恐嚇危害安全罪，為想像競合犯，應依刑法規定從一重論，依妨害公務執行罪，判處朱男有期徒刑8月，全案可上訴。（編輯：方沛清）1130414

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