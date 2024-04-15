桃園中壢工廠大火 現場存放化學物品疏散48人

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市中壢區一處工廠今天下午發生火警，大火濃煙不斷冒出，由於現場存放大量化學物品，消防局緊急救災並疏散48人，所幸無人受傷、受困，事故原因及損失有待調查。

桃園市消防局第二大隊副大隊長劉闊融接受媒體聯訪表示，消防局下午1時19分許獲報，中壢區民權路三段一處工廠發生火警，緊急派出消防人員82名，義消25名、消防車32輛、救護車3輛前往搶救。

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劉闊融說，現場為地上3層的鐵皮結構建築物，起火層位在1樓，現場存放種類繁多的化學物品，有乙腈、甲醛、環氧氯丙烷、二乙醇胺等，火災燃燒工廠1樓化學品處理區的化學品、半成品（固色劑）及儲槽，燃燒面積約30平方公尺。

劉闊融指出，由於正值上班時間，工廠緊急疏散員工48人，所幸無人員受困、受傷，火勢經消防人員強力灌救下並未波及到其他化學物品，隨後經消防人員合力撲滅，至於詳細的火災原因以及財物損失仍有待進一步調查。（編輯：蕭博文）1130415