高雄大貨車鋼捲未綑緊砸落 波及3車分隔島路燈

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）一輛載運鋼捲大貨車今天行經高雄小港中山四路時，疑未將貨物固定好導致6捆鋼捲掉出車外，波及3輛自小客車和路燈，幸無人傷。警方已清理現場恢復交通，並對貨車駕駛舉發。

高雄市政府警察局小港分局指出，29歲黃姓駕駛上午10時許駕駛大貨車載運9捆鋼捲行經高雄小港區中山、平和東路口時，疑因未固定牢穩貨物導致6捆鋼捲掉出車外，除佔據南北向車道，也波及現場3輛自小客車和中間分隔島路燈受損，幸無人傷。

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警方獲報到場後先聯絡拖吊車調離故障車輛，並通知相關單位清理路面掉落物，迅速排除事故現場，恢復交通，也對駕駛依法舉發。

小港分局呼籲，駕駛人裝載貨物應依規定嚴密覆蓋及綑紮牢固，如所載貨物脫（掉）落，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，裁處新台幣3000元至1萬8000元罰鍰；如為車輛機件脫落，將依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款，最高可裁處6000元罰鍰。（編輯：黃世雅）1130416