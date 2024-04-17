台鐵車廂抹糞嫌落網 通緝犯辯拉稀褲子裡無紙可擦拭

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台鐵車廂遭民眾丟置糞便，座椅布套也被塗抹；鐵路警察今天表示，已逮捕孫姓通緝犯，孫嫌辯稱因腹瀉褲子中，車廂又無紙品可供擦拭，一時慌張將穢物塗抹座椅背套墊。

13日第305次自強號於上午10時抵達台東火車站時，清潔員發現第1車廂有6處椅背遭抹糞，另有1處大便置地，由於這車廂僅有1名旅客搭乘，相關案情行為清晰可辨，警方立即展開偵辦。

鐵路警察局花蓮分局台東派出所今天接受媒體聯訪表示，台東派出所日前接獲通報，台鐵自強號開至終點站台東站，發現第1節車廂多處座椅布套遭塗抹穢物，並於14日提告毀損，訴警偵辦；分局獲報後立即與高雄分局及屏東縣警察局潮州分局成專案小組，擴大調閱監視器，積極查明犯嫌身分。

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經分析嫌疑人行進動線，掌握犯嫌穿著特徵及身分，15日上午8時許屏東縣警察局潮州分局員警巡邏查獲孫姓通緝犯，經專案小組提供相片比對，孫嫌也坦承是他在火車上抹糞，他供稱當時因腹瀉不及如廁而拉於褲子上，一時慌張且車廂無紙品可供擦拭，遂將穢物塗抹於台鐵列車座椅背套墊上。

鐵路警察局花蓮分局表示，列車上塗抹污穢物，除造成台鐵損失須負擔民事賠償外，並已構成刑法毀損罪，籲勿模仿，以免觸法。（編輯：陳仁華）1130417