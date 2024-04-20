苗栗男出監2週又連續竊盜 栽在彰化警手中

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（中央社記者鄭維真彰化20日電）設籍苗栗縣的27歲黃姓男子3月底出監，隨即在苗栗、彰化縣等連續犯住宅竊盜案，警方根據手機定位在台南市逮獲並移送台灣彰化地方檢察署偵辦，台灣彰化地方法院昨天裁定准押。

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿表示，2名被害人13日報案，指放在家裡的財物被偷，連小朋友存錢筒也不放過，分別損失新台幣4500元、1萬2000元。

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警方調查今年初才在花壇鄉文德村犯案的黃姓男子涉重嫌，3月底服刑完畢就四處步行找目標，趁半夜無人之際隨機到民宅前，隨手試開門窗，沒鎖就行竊，在苗栗、彰化等地犯多起住宅竊盜案。

彰化警方根據手機定位，18日在台南永康區一間旅館拘提黃姓男子到案，並持拘票前往黃姓男子苗栗住處搜索，查獲現金5萬餘元、16張全聯100元禮券及澳幣等外幣相關證物，依竊盜罪嫌移送彰檢偵辦聲請羈押後獲准。（編輯：李明宗）1130420