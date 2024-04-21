石碇五路財神廟爆廟產爭議 檢警調查中

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（中央社記者王鴻國新北21日電）媒體報導新北市石碇區五路財神廟爆廟產爭議，新店分局表示，全案目前由刑事警察局偵辦中，若有黑道介入恐嚇等情事，呼籲雙方提出具體事證並報警處理，警方將依法究辦。

石碇五路財神廟爆廟產爭議，根據自由時報報導，五路財神廟主委田朝益表示，所有指控都不是事實，他始終敬重開山住持許昭男及其家族，2份贈與協議書、聚寶爐、修復協議書、債權憑證等，都是許男家族人士親簽，皆有相關佐證；對於不實指控保留法律追訴權，靜待司法調查。

報導指出，石碇五路財神廟開山住持許昭男指控，現任主委田朝益涉以話術詐取他父子贈與廟產後翻臉，找黑道威脅、恐嚇，斷他生路。

新店分局今天表示，石碇五路財神前任及現任主委互提告訴案件，現正由刑事警察局及新店分局分別報請轄區地方檢察署檢察官指揮偵辦中。

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據了解，許男和田男都因廟產爭議相互提告。許男去年6月提告田男涉嫌詐欺，全案正由刑事警察局第1大隊偵辦中；田男質疑聽到槍響，提告許男涉嫌恐嚇，但經警方調閱附近監視畫面都未發現有可疑人車進出，因此，此案最後獲檢方不起訴處分。

警方表示，有關報載「石碇五路財神廟爆黑道圍事喬5億廟產」等案，秉持嚴正態度立案調查。針對雙方陳指「黑道介入恐嚇等情事」，呼籲雙方倘有具體事證可報警處理，警方將會同相關單位秉持嚴正執法之立場調查，依法究辦。（編輯：方沛清）1130421