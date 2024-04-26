機器人模型夾藏毒品擬運往台灣 台泰聯手攔截

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）泰國警方和法務部調查局合作攔截一批準備要運往台灣的K他命，嫌犯將320公斤的K他命包裝成鐵觀音茶，塞在形似電影變形金剛的機器人模型底座內，預估市價高達6億新台幣。

泰國警方在3月時曾查獲一起要運往澳洲的毒品案，持續追查下發現同一名泰籍女子申請把形似變形金剛的機器人模型送往台灣展示，泰國警方和調查局合作，24日在曼谷一處貨運倉庫攔截了這批機器人模型。

泰國肅毒委員會（Office of the Narcotics Control Board, ONCB）秘書長帕努拉（Phanurat Lukboon）今天舉行記者會說明案情。

泰國警方在貨運倉庫內查獲320公斤的K他命，嫌犯將320公斤的K他命分裝為320包，每包1公斤，外包裝以鐵觀音茶混淆視聽，塞在模型機器人的10個底座中，每個底座各塞有32包K他命。

泰國警方目前逮捕了這名泰籍女子，據泰警了解，泰籍女子的上游是寮國人，毒品來自柬埔寨，泰警仍在追查上游，至於台灣方面的共犯，調查局也在持續追查中。

辦案人員預估，這批K他命若成功運往台灣，以目前1公斤零售價200萬新台幣來計算，零售價將可高達6億新台幣。（編輯：陳承功）1130426

泰國警方和法務部調查局合作攔截一批要運往台灣的K他命，26日舉行記者會說明案情。嫌犯將320公斤K他命分裝成320包，並以鐵觀音茶的外包裝混淆視聽。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年4月26日

泰國警方和法務部調查局合作攔截一批要運往台灣的K他命，26日舉行記者會說明案情。圖為嫌犯把K他命夾藏在模型機器人的底座內。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年4月26日