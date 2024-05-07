三峽醉漢持刀晃進派出所 8警包圍嚇到酒醒送辦

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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市三峽區5日深夜2名醉漢爭吵進入派出所要找警察幫忙評理，但其中吳姓男子因手持水果刀，遭所內8員警持警槍、棍包圍，吳男嚇得當場酒醒道歉，警詢後吳男被送辦。

三峽警分局今天發布發聞稿指出，日前基隆八堵分駐所發生遭人駕車衝撞值班台的案件後，各警所都加強安全警戒。

警分局表示，吳姓男子（49歲）與老闆王姓男子（58歲）5日晚間到三峽區信義街的快炒店飲酒，吳男喝醉當場大聲吵鬧，直罵王男積欠薪水，2人就這樣吵了起來，後來還一路從快炒店吵到派出所，吳男直嚷嚷要警察幫忙評理。

警方表示，吳男一進門就被值班員警發現有刀械，當場大喊「有刀」，現場辦公員警迅速持警槍及警棍戒備，更有人從2樓執勤室下來支援，吳男見遭警包圍後瞬間酒醒，還頻頻向員警道歉。

事發後，警方調閱畫面發現吳男、王男喝了不少，2人還在道路中間一邊走一邊爭吵，吳男還反手拿著1把長約26公分的大型水果刀，搖搖晃晃地兩手揮舞。

警方表示，事發當場將吳男逮捕，詢問為何隨身攜帶刀械，吳男供稱隨身攜帶是用於切魚切菜，可能爭吵時太激動才會把水果刀拿出來。

警詢後，吳男被依違反社維法移送簡易法庭裁罰。（編輯：戴光育）1130507