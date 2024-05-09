双喜電影女會計另詐近500萬元 判刑2年11月定讞

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（中央社記者劉世怡、謝幸恩台北9日電）双喜電影陳姓女會計涉詐領公司款項逾1億元，已判刑8年2月定讞。她另涉以廠商請款或需繳稅等不實內容，詐得近500萬元，二審今判刑合計2年11月，不得上訴定讞。

判決指出，陳女於民國104年12月間至108年2月間擔任台北双喜電影發行股份有限公司等3家公司的會計，負責會計帳務及出納業務，卻拿變造的取款憑條，或是向公司負責人陳永雄謊稱廠商請款等，到銀行超額提領或匯款，詐領公司款項逾新台幣1億元，遭判刑8年2月，其中1年2月得易科罰金定讞。

檢方另案查出，她於105年及106年間，以口頭或以通訊軟體告知公司負責人，佯稱有廠商請款或需繳納稅捐等不實內容，再選擇受款人只顯示帳號而不顯示戶名的方式，讓負責人於網路銀行上覆核放行提領款項。

陳女把相關帳戶內款項匯款至指定帳戶後得手，並挪用於私人用途，共計詐得498萬餘元。

一審的台北地方法院認定陳女犯詐欺取財罪，事證明確，依2個詐欺罪分別判刑3年及6月，其中6月得易科罰金。

案經上訴，她對於犯罪事實不爭執，請求能輕判。二審由台灣高等法院審理。

二審今天審酌，她的行為符合自首要件，原審未予審酌，依2個詐欺罪分別判刑2年6月及5月，其中5月得易科罰金，因不得上訴而定讞。

陳女被控2起案件陸續定讞，後續將由檢察官聲請定執行刑。（編輯：張銘坤）1130509