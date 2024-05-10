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6月就要退伍 士兵台東酒駕撞變電箱

2024/5/10 11:17（5/10 12:26 更新）
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申請6月退伍的盧姓志願役士兵10日凌晨開車經過台東市四維路時失控撞上分隔島變電箱後翻覆在路上，導致附近60餘戶民宅停電。經現場酒測，盧男酒測值達每公升0.97毫克，將依公共危險罪嫌移請台東地檢署偵辦。中央社記者盧太城台東攝 113年5月10日
申請6月退伍的盧姓志願役士兵10日凌晨開車經過台東市四維路時失控撞上分隔島變電箱後翻覆在路上，導致附近60餘戶民宅停電。經現場酒測，盧男酒測值達每公升0.97毫克，將依公共危險罪嫌移請台東地檢署偵辦。中央社記者盧太城台東攝 113年5月10日
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（中央社記者盧太城台東縣10日電）申請6月退伍的盧姓志願役士兵，今天凌晨開車經過台東市四維路時失控撞上分隔島變電箱，導致附近60餘戶民宅停電。警方初步調查，盧男酒測值超標。

台東市四維路2段轉彎處今天凌晨傳出巨響，附近民宅隨即停電，驚醒民眾外出查看，一輛自小客車翻覆在路上，於是通知消防人員到場處理。

駕駛自行爬出車外，傷勢輕微，但神情慌張，拜託消防人員不要通知警方。不過警方隨後趕到現場處理，男子被留置調查事發原因。

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台東縣警察局台東分局上午發布新聞稿表示，0時許接獲報案，經初步調查，27歲盧男駕駛自小客車沿四維路2段西向東行駛，於事故地點撞擊分隔島的變電箱，導致汽車翻覆。

盧男手腳擦挫傷未送醫，經現場酒測，酒測值達每公升0.97毫克，將依公共危險罪嫌移請台東地檢署偵辦。軍方人士表示，盧男是志願役士兵，今年6月服役期滿，日前已經依法申請退伍。（編輯：郭諭儒）1130510

#台東地檢署
#台東縣警察局台東分局
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