6月就要退伍 士兵台東酒駕撞變電箱

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）申請6月退伍的盧姓志願役士兵，今天凌晨開車經過台東市四維路時失控撞上分隔島變電箱，導致附近60餘戶民宅停電。警方初步調查，盧男酒測值超標。

台東市四維路2段轉彎處今天凌晨傳出巨響，附近民宅隨即停電，驚醒民眾外出查看，一輛自小客車翻覆在路上，於是通知消防人員到場處理。

駕駛自行爬出車外，傷勢輕微，但神情慌張，拜託消防人員不要通知警方。不過警方隨後趕到現場處理，男子被留置調查事發原因。

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台東縣警察局台東分局上午發布新聞稿表示，0時許接獲報案，經初步調查，27歲盧男駕駛自小客車沿四維路2段西向東行駛，於事故地點撞擊分隔島的變電箱，導致汽車翻覆。

盧男手腳擦挫傷未送醫，經現場酒測，酒測值達每公升0.97毫克，將依公共危險罪嫌移請台東地檢署偵辦。軍方人士表示，盧男是志願役士兵，今年6月服役期滿，日前已經依法申請退伍。（編輯：郭諭儒）1130510