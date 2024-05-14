參加聯誼會非法吸金上億元 幹部更審改輕判

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（中央社記者張已亷高雄14日電）歐姓男子等人在屏東成立「非凡聯誼會」，擔任幹部期間被控吸金上億元，一審遭依違反銀行法等罪判8年6月，經最高法院發回更審，高雄高分院今天更一審改處2年徒刑、緩刑5年，可上訴。

台灣高等法院高雄分院發布新聞稿指出，歐男從民國102年12月1日開始參與非法吸金，違法金額合計新台幣6317萬9300元，不是原審認為從103年4月12日開始參與、應負責吸金金額為2億6013萬5810元。

法院審酌，歐男犯後坦承犯行，除招攬他人參與非凡聯誼會互助會方案外，沒有在聯誼會中實際從事重要業務，且主動配合偵查、已賠償部分被害人41萬4800元，並繳交犯罪所得50萬元，符合減刑規定。

另外，歐男及家人均有參加互助會方案，也因互助會未能繼續而受害，依非法經營銀行業務罪，處2年徒刑，緩刑5年，應提供200小時義務勞務、接受法治教育課程5場次並向公庫支付20萬元。緩刑期間付保護管束。

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全案起因歐男等人102年6月在屏東縣成立「非凡聯誼會」，推出年報酬率為20.41％至220.8％不等、約定與本金顯不相當利息性質的互助會方案，並招攬會員參加互助會為名義，利用內部晉升、獎金制度，鼓勵會員不斷投入資金或招攬他人加入藉此吸金。

歐男在103年4月12日升任聯誼會處長，在王姓會長與何姓執行長住家遭警方搜索後繼續招攬會員，至105年1月26日止共吸金2億1890萬5310元。歐男105年2月22日主動至高雄市調處，坦承他在103年8月12日遭搜索後仍有持續吸金行為。（編輯：郭諭儒）1130514