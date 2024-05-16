表彰法務傑出貢獻 台灣世界展望會丁廣欽獲獎

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（中央社記者劉世怡台北16日電）法務部今天表揚台灣世界展望會董事長丁廣欽，認為他推動台灣越南司法互助，關懷矯正教育，並參與犯罪被害人保護工作，由部長蔡清祥頒贈「一等法務專業獎章」表彰他傑出貢獻。

法務部發布新聞稿指出，丁廣欽與其胞弟承父親丁善理赴越南開拓建設的基礎，持續在越南拓展建設事業、創辦中學。

有鑑於台越往來密切，衍生民刑事司法互助的需求，丁廣欽積極推動台越司法交流，協助促成民國98年間越南司法部國際合作司司長阮輝鵝率團拜會台灣法務部後，再協助台越雙邊簽署「台越民事司法互助協定」，並於99年間完成簽署，隔年生效，奠定往後超過10年台越民事司法互助穩定而堅實的基礎。

這份協定簽署後，丁廣欽仍持續居間協助台越間的實質往來與交流，並參與及見證諸多互訪及諮商會議，包含越南司法部辦公室副主任陳進勇率團拜會法務部及多次台越民事司法互助協定工作諮商會議，功不可沒。

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此外，丁廣欽為國內著名慈善家，推動公益活動不遺餘力，積極促成台灣世界展望會與法務部交流與合作，協助矯正學校擬定籃球運動推展計畫「籃海計畫」；台灣世界展望會於今年1月21日邀請敦品中學籃球隊與籃海計畫北區聯隊進行交流賽及三分球體驗賽，為台灣青少年矯正教育史上第一次無戒具的所外活動。

藉由籃海計畫之推展，結合運動與生命教育，提供青少年舞台，建立自信與開拓視野，陪伴逆風少年在團體中重新形塑品格與價值觀。丁廣欽也積極參與犯罪被害人保護工作，擔任犯罪被害人保護協會台北分會委員，無私奉獻，誠為公私協力典範。（編輯：張銘坤）1130516