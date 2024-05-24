台中警震撼彈破窗攻堅 藥頭等5人嚇呆束手就擒

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）李姓藥頭以霧峰區老家作為販毒據點，但購毒者在寧靜住宅區進出引起注意，台中市警察出動特勤員警，以震撼彈破窗攻堅，巨大聲響讓李男等5人驚嚇呆滯，立即趴地束手就擒。

台中市警察局今天宣布破獲販毒案，刑事警察大隊偵二隊在偵辦販毒案時，發現52歲李姓男子涉有重嫌，於是成立專案小組並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方調查指出，曾在西屯區販毒的李姓藥頭，日前被逮後，依舊見毒品市場龐大，有利可圖，認為最危險的地方就是最安全，竟心生歹念搬回自己位於霧峰區老家另起爐灶，作為販賣毒品據點。

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警方表示，一堆購毒者經常在寧靜住宅區進出反而引起注意，專案人員到李嫌住處查緝時，由特勤員警以震撼彈破窗攻堅，一時間「砰、砰」2聲巨響，讓連同李嫌在內的5名成員全都驚嚇呆滯，立即趴地束手就擒全數就逮。

警方當場查獲第1級毒品海洛因7包、第2級毒品安非他命5包、毒品咖啡包8包、電子磅秤3台、玻璃球1支、行動電話4支、現金1萬2000元等贓證物，全案經檢察官偵結後，認犯罪事證明確，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。（編輯：郭諭儒）1130524