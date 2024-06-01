前汐止區公所視導王玉升涉索賄千萬 最高法院2度發回更審

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）新北市汐止區公所前視導王玉升涉護航祭祀公業賣地，收賄1695萬元，高院更一審判處有期徒刑10年，最高法院認為原判決有調查未盡、理由矛盾等違法，日前第2度發回更審。

王玉升於民國89年8月至96年12月間，擔任台北縣汐止市公所（現改制為新北市汐止區公所）民政課里幹事，102年2月至102年8月間擔任汐止區公所民政課視導。

全案源於王玉升99年間委由友人李昌諭與「祭祀公業保儀大夫」管理人蔡宏昇簽立土地買賣契約，約定協助蔡宏昇仲介出售祭祀公業土地。

士林地檢署起訴指控，王玉升明知「祭祀公業保儀大夫」實際上屬神明會，97年還向調查局檢舉前汐止市長黃建清違法核發派下全員證明書。

王玉升102年承辦祭祀公業業務，卻違背職務通過「祭祀公業保儀大夫」規約備查，促成祭祀公業售出土地，並收取新台幣1650萬元佣金，涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪。

王玉升一審被判13年、褫奪公權5年；李昌諭被認定為王女的收賄共犯，判刑12年6月、褫奪公權4年；蔡宏昇則被依行賄罪判刑6年、褫奪公權3年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，王玉升簽訂仲介土地契約在前，承辦祭祀公業業務在後，且簽約當時並未承辦祭祀公業業務，以無對價關係為由，改判無罪。案經檢察官上訴，最高法院發回高院更審。

高院更一審改認定，王玉升、李昌諭共同收受賄賂，及蔡宏昇交付賄賂，是針對王玉升依其審查祭祀公業業務而來之職務上行為，分別依收賄罪判處王玉升10年徒刑，李昌諭6年10月，蔡宏昇則被依行賄罪判刑2年4月。

經上訴，最高法院認為，王玉升介入「祭祀公業保儀大夫」名下土地買賣，藉由訂定規約備查做為對價關係，但雙方何時達成行收賄合意的犯罪時點，有查明的必要。

最高法院指出，原判決對於王玉升等人犯罪所得與未扣案犯罪所得，是否有未論列的部分，因涉及諭知沒收金額的計算，有確認的必要，全案有調查未盡之違法，日前撤銷原判決，第2度發回高院更審。（編輯：黃世雅）1130601