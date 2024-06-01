曾參選台中市長 女子襲警遭法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中1日電）無黨籍的陳姓女子曾參選台中市長，並申請連署參選總統，她昨天在住家社區，與保全及住戶起口角，警方到場她認為偏袒還推倒毆傷員警，陳女與其子被捕，警方詢問後依法送辦。

台中市警察局第五分局今天表示，警方5月31日晚間9時50分獲報，北屯區陳平一街某社區管理室發生爭吵糾紛案件，陳女與社區約10餘名住戶發生爭吵，她向警方表示欲對社區保全及住戶提出告訴，員警因此到場處理。

警方到場後，請陳女至派出所完成提告程序，不料陳女質疑警方偏袒其他住戶及保全，她欲離去時對警員辱罵「垃圾」等語，警方依妨害公務、妨害名譽等罪現行犯要將她逮捕，陳女的兒子卻趁警方不備時，推倒其中1名員警，還出拳毆打員警頭部，造成員警左臉挫傷紅腫。

經警方將陳女及她的兒子等2人逮捕，全案詢問後依妨害公務、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

陳女曾在民國111年參選台中市長，113年申請第16任總統、副總統選舉連署參選，參選雖都失利，但也在地方引起話題。（編輯：黃世雅）1130601