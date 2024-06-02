機車騎士誤闖國3龍潭段 國道警及時攔停帶離開罰

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）國道公路警察局今天表示下午接獲通報，有普通重機駛入國道3號北向77公里龍潭段，巡邏員警立即前往警戒實施車道管制及時攔停機車騎士帶離，製單舉發並依涉嫌公共危險罪函送。

國道公路警察局第六公路警察大隊龍潭分隊長陳裕霖接受媒體聯訪表示，下午1時14分接獲通報，國道3號北向77公里龍潭段有普通重機駛入，騎士不但一路狂飆還任意變換車道，險象環生，巡邏員警立即前往並於機車後方警戒。

陳裕霖指出，警方隨後於北向50公里處的三峽鶯歌段實施車道管制，以車擋車方式於1時38分及時攔停，防止事故發生並制止機車騎士違規行為，警方發現駕駛疑似精神恍惚，隨後通知消防隊由救護車送往醫院就醫檢查，過程未發生人員受傷。

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陳裕霖說，經調查，騎士為30多歲劉男，疑因路況不熟誤入國道，通知家屬到場表示，劉男昨晚就不知去向，近期疑有情緒低落情形，感謝員警積極作為防止危害發生，警方也針對機車騎士依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，除可依法處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰，並將依涉嫌公共危險罪函送桃園地方檢察署偵辦。

陳裕霖表示，若機車騎士誤上國道，應立即停靠路肩後，人員到護欄外等安全處所撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。（編輯：方沛清）1130602