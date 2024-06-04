台中印刷廠偷排廢氣 短繳8400萬空污費遭訴

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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中市大里區1處印刷廠，設置非法管道繞流偷排揮發性有機物廢氣，以短繳空污防制費，經檢方偵辦後，近日依空污法等罪嫌起訴訾姓負責人等5人，並宣告沒收不法獲利新台幣8400萬元。

環境管理署中區環境管理中心今天表示，透過智慧勾稽區域智慧空氣品質感測物聯網，及環保系統申報資料等大數據分析，發現台中市大里區某從事凹版印刷業公司，未依製程實際使用有機溶劑數量申報，蓄意短繳空氣污染防制費，全案報請台中地檢署偵辦。

經檢方指揮保安警察第七總隊第三大隊、調查局航業調查處、環境管理署中區管理中心及台中市政府環境保護局等單位組成專案小組偵辦，透過運用無人飛行載具及紅外線氣體顯像儀等工具監控，發現涉案廠房屋頂設置多處非法排放管道，將未經處理的揮發性有機物廢氣，逕行排放到大氣中，嚴重影響空氣品質。

辦案人員於民國111年7月間前往涉案工廠搜索，現場查扣手機、空污費申報資料及空污檢測報告等相關證據，並帶回公司訾姓負責人等5人偵辦。

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檢警查出，業者因產能擴增，未改善空氣污染防制設備，卻私自設置非法排放管道，並以電子閥門控制躲避查緝，將未經處理的含甲苯、二甲苯等揮發性有機物廢氣排放至環境空氣中。

全案經檢方偵辦後，近日依違反空氣污染防制法及刑法詐欺等罪嫌，將訾姓負責人等5人起訴，並向法院求處沒收短繳空氣污染防制費的犯罪所得8400萬元。行政罰部分，涉案業者違反空氣污染防制法，由台中市環保局依法裁處208萬元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1130604