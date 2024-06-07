拿國防部標案以不明零件混充新品 業者判刑9月

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）邱姓業者被控圍標竹縣消防局標案，另於執行國防部消防車維修標案，以來源不明零件混充新品、偽造供貨書。士院日前依違反政府採購法等罪判處邱男9月徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，邱姓男子從事消防車零件供應及工程承包，投標新竹縣政府消防局「109年度消防車輛黏貼反光標識採購案」時，為求順利得標，涉嫌夥同另一家柯姓業者圍標並得標，之後標案完工，獲新竹縣消防局驗收結案。

此外，邱男於107年11月6日得標國防部「賓士化學消防車委商保修案」；此標案規定必須使用計畫清單及契約附加條款的新品零件，且需檢附商品來源證明文件。

邱男另被查出涉嫌於執行消防車維修標案時，以自行製作或其他來源不明的零件混充新品更換，還委造不實供貨書，藉此於國防部進行驗收時，取信於驗收人員。

士林地方法院審理時，邱男坦承以不符合契約的零件混充新品且偽造供貨書，但否認借牌圍標，未被法官採信；柯男則坦承犯行。

士院認定，柯男、邱男涉犯政府採購法以詐術使開標發生不正確結果罪；邱男另涉犯行使偽造私文書罪，均事證明確。

士院審酌邱男先前有多次違反政府採購法行為，損害公共利益及機關採購案件管理正確性，所為不該，判處邱男有期徒刑9月、柯男6月，均得易科罰金，仍可上訴。（編輯：謝雅竹）1130607