台南女酒後當醉友代駕遇路檢 2人皆被重罰

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市李姓女子昨晚與友人餐敘後，見同行友人徐姓男子酒後堅持駕車，不顧自己也喝了酒仍擔任代駕，上路不久碰上警方路檢，因酒測嚴重超標被送辦，同車徐男也遭重罰。

台南市政府警察局第二分局今天發布新聞稿指出，員警昨晚11時左右實施取締酒駕路檢勤務，發現李女所駕駛自小客車，一搖下車窗後就飄散濃濃酒氣，便要求李女停車受檢，同車的車主徐男下車時站立不穩且滿臉酒容。

警方指出，李女酒測值每公升0.98毫克已嚴重超標，員警當場告知權利及逮捕帶回，車輛當場移置代保管，李女自稱昨晚利用端午節假期與友人相約餐敘，席間曾飲用紅酒，餐敘後因徐男不堪酒力癱軟，仍堅持駕車返回住處，制止無效才幫忙開車載送徐男，不料上路不久就遇到警方路檢。

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警方指出，李女酒測嚴重超標，除遭公共危險罪送辦外，駕照也將遭吊扣1至2年，車主徐男未制止李女酒後駕車，除車輛遭移置保管外，並將吊扣汽車牌照2年，而徐男為同車乘客，同時遭舉發新台幣6000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

第二分局指出，7日起連續3天執行端午連假取締酒後駕車專案勤務，前2天共取締送辦9件，呼籲民眾聚餐飲酒後可利用乘計程車及代駕確保安全。（編輯：黃世雅）1130609