印尼籍移工被毆受傷送醫 中市警逮2名同鄉法辦

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市中區昨天發生1名印尼籍移工被毆受傷送醫，警方今天宣布，經調閱監視器上百支畫面過濾鎖定2名印尼籍移工涉有重嫌，並逮捕到案，移送台中地檢署偵辦。

台中市消防局昨天凌晨1時40分獲報，中區成功路1家便利商店內，有傷者突然全身是血跑進店內求救，並倒臥在櫃台旁，消防局派遣救護車到場，發現是1名男性傷患，大量出血，送往中國醫藥大學附設醫院救治。

台中市警察局第一分局指出，傷者是印尼籍古姓男子（34歲），臉部、頭部有多處撕裂傷，由119送醫治療，意識清楚。

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警方表示，經啟動鷹眼專案，調閱監視器上百支畫面過濾後發現，施暴者犯案後，曾變裝並在中區步行1個多小時，以躲避員警查緝，仍被警方鎖定，將2名印尼籍移工阿姓男子（27歲）、安姓男子（30歲）於今天查緝到案。

警方調查發現，2人供稱因不滿古男一直瞄他們才持酒瓶動手毆打，2人犯案後還變裝，其中阿姓男子原本身穿黑長袖上衣，變裝後改穿黃色短袖上衣；安姓男子原本穿著黃色牛仔外套，變裝後改穿白色長袖上衣，全案訊後，依法移送台中地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130610