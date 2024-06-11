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台中大里自助餐廳氣爆 2人燒燙傷送醫

2024/6/11 10:32（6/11 11:06 更新）
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台中市大里區某自助餐廳11日上午發生瓦斯氣爆火警，現場疑煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，起火原因待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年6月11日
台中市大里區某自助餐廳11日上午發生瓦斯氣爆火警，現場疑煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，起火原因待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年6月11日
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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市大里區某自助餐廳，今天上午發生瓦斯氣爆起火，消防局獲報到場搶救，店長及員工共2人燒燙傷送醫。初步調查疑為煮食不慎引起，起火原因仍待調查釐清。

台中市消防局今天表示，上午8時21分獲報，大里區立元路某自助餐廚房發生氣爆火警，派遣十九甲、國光及大里分隊，出動消防救護車共8輛、消防人員共14人前往搶救。

消防人員表示，火警現場疑為煮食不慎，由災戶自行撲滅，1名男性全身60%二度燒燙傷、另1人受傷，共2人送往中山醫藥大學附設醫院治療。現場疑煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，起火原因待調查釐清。

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院方表示，目前有2名受傷患者，其中1名年約37歲男性，全身60%燒灼傷，已插管急救，目前意識清醒、生命跡象穩定；另1名57歲女性，全身四肢15%的燒灼傷。2人都是二級以上的燒灼傷，皆送加護病房觀察。

轄區台中市警察局霧峰分局指出，經員警到場初步了解，店長稱聞到瓦斯味，進入廚房瓦斯間確認時發生爆炸，造成店長及員工共2人受傷，皆意識清楚已送醫治療，財損待估計，後續已通知負責人到場處理。（編輯：李淑華）1130611

#台中市
#消防局
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