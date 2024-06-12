苗栗1汽車自撞燒成骨架未見駕駛 可疑男遁草叢逃逸

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗台1線後龍路段今天凌晨1輛汽車疑自撞中央護欄起火燃燒，駕駛不見蹤影，事後有人發現可疑男子躲附近挖土機下方，警方獲報再次趕往現場時，男子已鑽進草叢中不知去向。

苗栗縣消防局表示，凌晨3時許接獲報案，後龍鎮台1線116公里處有輛汽車起火，隨即派遣分隊人車前往搶救。

苗栗縣消防局西湖消防分隊隊員林羿辰表示，趕抵事故地點，發現自小客車停放在南下車道內側，疑自撞安全島全面燃燒，經出水撲滅，火勢熄滅後，確認汽車內無人受困，現場未發現相關人員。

員警到場時，會同消防人員檢視，車輛已付之一炬，駕駛也早已失去蹤影，經警方現場檢視，透過中央分隔島撞擊位置，推測自小客車疑似由南往北行駛於台1線，撞擊中央分隔島後滑行至南下車道起火燃燒，事故並造成1支燈桿斷裂。

一名陳姓男子上午8時許，原本要去事故地點附近載運挖土機，飼養的小黑狗突然間對著挖土機狂吠，低頭查看發現1名男子躲在挖土機下方，對方一度聲稱，不小心摔倒，央求不要報警。

陳男表示，當時警覺有異，還是報警處理，沒想到等員警趕到現場，對方已經爬進草叢中不知去向。

苗栗縣警察局竹南分局指出，目前已掌握特定對象，將連繫車主盡快出面釐清案情。（編輯：李錫璋）1130612