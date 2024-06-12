基隆公車漏油害10人摔傷 外送員肋骨斷7根

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市203線公車昨天深夜從新豐街沿路漏油到和平島分站，導致10名騎士摔傷，其中1名外送員肋骨斷7根還有血胸，有外送員批評市府未積極處理才會釀禍。基市府承諾會負責到底。

外送員賴姓女子今天接受媒體電訪表示，友人張姓男子也是外送員，昨天騎機車外送，行經八斗高中新豐街下坡往北寧路方向，當時車速不快，因地下有油漬而滑倒重摔在道路和人行道間，不僅臉部、四肢擦傷，單側肋骨斷了7根，還有血胸。

賴女指出，據她瞭解，新豐街這處下坡路段就有3名騎士受傷，海洋大學附近也有5名騎士摔傷，還有許多大學生經過滑倒，她們有成立LINE群組，從群組得知友人出事後，許多外送員都趕赴現場幫忙，並協助指揮交通。

賴女指出，相關單位今天凌晨3時只派1名人員到場處理，卻只在轉彎處等少部分路段鋪設木屑和砂石，仍有許多路段留有油漬，有外送員沿著油漬追蹤，才追到市公車漏油，除通報警察外，當下向公車處人員反映「這輛公車漏油，為何還開這麼遠」，對方只回應會呈報上級。

賴女指出，海洋大學附近同時間有4人摔傷，地上一整片血，救護車一直來載運傷者送醫，市府處理這起事件很不積極，路面仍有許多油漬未處理，至少要先清乾淨不要讓那麼多人受傷。

基隆市公車處表示，203路線公車駕駛昨天晚間下班後前往北寧路加油，要返回和平島分站途中，因機械故障造成漏油，昨天深夜11時51分獲報後，立即通知警察局和相關單位前往處理，這輛公車經檢修，初步研判是引擎內連桿斷裂敲擊引擎殼體破裂造成漏油。

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公車處指出，由於基隆市長謝國樑上午正在議會備詢，上午指示副市長邱佩琳、公車處副處長楊惠鈴及總站長鄭文彭，代表市府前往醫院慰問傷者，承諾會負責到底並改善處理流程，公車處也將強化車輛維護管理，責成廠商檢視車輛，以確保公共交通安全。

謝國樑在議會受訪說，發生這起事件感到非常難過，事件起因在於老舊公車漏油，市府一直希望能汰換，預算去年也已到位，因為市府欲採購的中古公車在市場上非常稀少，市府會積極努力盡快汰換老舊公車。（編輯：林恕暉）1130612