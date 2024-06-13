老四川創辦人遺孀捐高市救護車 延續大愛精神

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）興櫃麻辣鍋業者老四川創辦人梁朝辰去年離世，其遺孀現任董事長陳淑萍今天捐贈具精良設備的救護車給高市府，市長陳其邁感謝企業大愛精神，車輛未來將配置鳳山消防分隊。

高雄在地餐飲集團「人杰老四川餐飲」致力於地方公益，但創辦人、高市交通義警大隊長梁朝辰去年6月突然離世，現任董事長陳淑萍延續其大愛精神，以梁朝辰名義捐贈一輛配備精良醫療設備的救護車給高雄市政府，服務更多需要幫助的市民。市長陳其邁今天上午出席儀式代表市府接受捐贈，未來這輛救護車將配置於鳳山消防分隊使用，以期在緊急救護時幫助更多市民。

陳其邁表示，這輛救護車配備自動升降擔架、自動心肺復甦機、血氧濃度測量儀和呼吸二氧化碳濃度測量儀等設備，總價值達新台幣560萬元。高雄每年約有15萬7000多次救護車出勤，平均每3分鐘就有1次救護任務，這輛新救護車將大幅提升高雄緊急救護能力，使救護體系更加完備，進一步讓市民生命安全得到更完善保障。

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陳其邁指出，這輛救護車是梁朝辰公益精神延續。同時也感念梁朝辰在擔任義交大隊長期間，不僅在急難救助和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間捐贈醫療物資，也積極推動青少年棒球運動，設立「老四川盃」棒球比賽，對社會貢獻卓著。

消防局說明，受贈救護車將配置於鳳山消防分隊使用，藉由配備電動擔架床、電動擔架床自動舉升系統、自動心肺復甦機、潮氣末二氧化碳監測儀、血氧濃度分析儀、骨針等精良醫療設備，為消防局設備最完善救護車，外觀塗裝高亮度「巴騰堡格紋反光標識」及裝設「次音頻喇叭」等各項主、被動安全設備救護車正式應勤，守護市民生命財產安全。（編輯：謝雅竹）1130613