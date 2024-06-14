木馬程序騙走個資再偷搬錢 台星馬警破跨國詐團

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（中央社記者劉建邦台北14日電）蔡姓男子等人與跨國集團合作，在網路刊登賣商品廣告，透過藏木馬程序騙走被害人網銀個資，再轉走款項，導致1899人受害，台星馬警方合作破獲，刑事局逮捕4名在台犯嫌送辦。

刑事局今天發布新聞資料指出，新加坡警察部隊日前接獲新加坡民眾報案，有歹徒透過網路廣告，誘騙不特定新加坡被害人手機下載有木馬程式軟體後，被害人發現網路銀行帳戶款項遭人盜轉，經統計去年期間被害總數達1899人，財損金額總計約新台幣7億8430萬元。

警方表示，掌握情資後與新加坡、馬來西亞警方共同成立專案小組擴大偵辦，並於今年3月提報檢方偵辦，發現台灣籍的蔡姓男子（44歲）等人涉重嫌。

刑事局指出，蔡男等人接受詐騙集團指揮，在台灣成立木馬程式系統機房，並客製化App且包裝木馬程式，透過在臉書（Facebook）刊登假廣告吸引民眾，誘導被害人下載手機木馬程式成功後，由集團成員操作新加坡被害人手機內網路銀行轉帳，並把詐騙轉帳款項換成虛擬貨幣分贓。

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警方表示，5月前往新北市等處搜索，逮捕以蔡姓男子為首的詐騙機房，緝獲4人到案，並查扣虛擬貨幣及手機、電腦設備等物；馬國警方在當地破獲另處機房，逮捕馬國籍犯嫌2人。

刑事局指出，警詢後，依違反詐欺等罪嫌把蔡姓男子移送橋頭地方檢察署偵辦。另負責接洽馬國詐騙集團的主嫌李姓男子曾因偽造有價證券案通緝，潛逃國外，警方將全力追緝，且會透過國際相關機構合作追查夾藏木馬程式App來源。（編輯：戴光育）1130614