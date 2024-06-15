男子交保涉四處行竊 3縣市犯14案彰化落網遭羈押

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（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）林姓男子專門鎖定得利卡廂型商用車行竊，也犯下娃娃機商品、機車竊案，做案地點遍及台中、苗栗、彰化，至少14件。林男昨天在彰化落網後移送地檢署，檢方今天聲押獲准。

53歲林姓男子涉嫌在中部地區犯下多起娃娃機店內商品、得利卡汽車、機車竊盜案等，彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿表示，林男涉嫌在台中市多次竊盜娃娃機商品，變賣後換毒品施用，並特別針對得利卡汽車下手行竊，在台中市、苗栗縣、彰化縣共作案14件。

彰化警分局指出，由於案件分散台中、苗栗、彰化，起初難以判斷案件關聯性，直到日前彰化警方發現轄區常找到同型的得利卡失竊汽車而引起注意，彰化警方組成鷹眼小組擴大調閱監視器，很快鎖定林嫌涉案，後續報請彰化地方檢察署檢察官廖偉志指揮偵辦。

彰化分局表示，林嫌先前涉及他案交保後仍繼續四處偷竊，經向檢方聲請拘票，昨天下午在彰化縣拘捕林嫌到案，詢問後移送彰化地檢署，檢察官廖偉志為免林嫌反覆實施同一犯罪，今天向法院聲押林嫌獲准。

由於林嫌涉犯多起竊盜案，檢警擴大偵辦中，並希望尚未報案被害人儘速、就近向轄區警方報案，以維護自身權利。（編輯：李錫璋）1130615